NCAA now allowing athletes to profit from names,images and likeness

TODAY THE N-C-A-A VOTED UNANIMOUSLY TO BEGIN THE PROCESS OF ALLOWING COLLEGE ATHLETES TO BENEFIT FROM THEIR NAME… IMAGE… AND LIKENESS.
THIS MOVE COMES ONE MONTH AFTER CALIFORNIA GOVERNOR GAVIN NEWSOM SIGNED A BILL TO ALLOW COLLEGIATE PLAYERS TO BE PAID FROM ENDORSEMENT DEALS.
THE DEAL STARTS IN 20-23.. ALLOWING STUDENTS TO BE PAID WITHOUT BEING PUNISHED BY SCHOOLS OR THE N-C-A-A.
THE N-C-A-A REGULATES NEARLY 450-THOUSAND ATHLETES AT MORE THAN 12-HUNDRED SCHOOLS NATIONWIDE.
AND BELIEVES THIS NEXT STEP WILL ENHANCE OPPORTUNITIES FOR STUDENT-ATHLETES.