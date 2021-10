Nuevas reglas COVID-19 para ingresar a Six Flags y Universal Studios en California

[post_content_prefix]Dos de los principales parques temáticos del sur de California comenzarán a exigir comprobante de vacunación COVID-19 completa o pruebas negativas para todos los visitantes mayores de 12 años.

Hasta el momento, Six Flags Magic Mountain va a requerir las pruebas contra COVID-19 en ciertos días, mientras que Universal Studios pide a los visitantes que siempre estén preparados para mostrar sus pruebas de vacunas o los resultados de las pruebas negativas.

New Park Safety Update! For more details visit https://t.co/AmDbTQQltK pic.twitter.com/mCNW6tdHUK

— Six Flags Magic Mountain (@SFMagicMountain) October 6, 2021