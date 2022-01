A un año de su desaparición, la búsqueda de “Maya” Millete continúa en Chula Vista

Este viernes se cumple un año de la desaparición de May "Maya" Millete, una madre de Chula Vista que fue vista por última vez en su casa el 7 de enero de 2021, alrededor de las 5 a.m.

En las semanas y meses posteriores a la tragedia, su familia y miembros de la comunidad la buscaron incansablemente. Su hermana y cuñado han sido quienes han estado al frente de los esfuerzos de búsqueda todo este tiempo.

“No me puedo imaginar haciéndolo. Le he estado diciendo a todos porque yo soy quien ha estado al frente liderando, pero no soy una líder, no estoy hecha para esto”, dijo Maricris Drouaillet, hermana de Millete.

Maricris ha tenido que lidiar con la investigación policial, la comunidad, su familia y el duelo de perder a su hermana por un año ahora.

“Es muy difícil, ya se ha cumplido un año de buscarla y no hemos podido encontrarla, ha sido un año de dolor para toda la familia”.

Esta Navidad fue la primera que los tres hijos de “Maya”, de entre 4 y 12 años, pasaron sin su madre.

“Intentamos ser lo mas alegres posible, por el bien de todos los niños de la familia, pero estoy segura de que no fue fácil. Fue muy difícil pero lo intentamos”.

A Maricris y su esposo Richard solo les fueron concedidas tan solo cinco horas a la semana con los hijos de Maya, además perdieron la batalla para pasar la Navidad con sus sobrinos, pero pudieron intercambiar regalos con ellos el domingo antes de las fiestas.

“El hecho de que pudiéramos verlos y disfrutar un rato con ellos es en sí una bendición y estamos muy agradecidos por ello”, dijo Richard Drouaillet.

“Estaban muy emocionados, simplemente les trajo alegría ver los regalos de la familia y amigos que forman parte de la comunidad”, agregó Maricris.

En octubre pasado el esposo de Maya, Larry Millette, fue arrestado y acusado del asesinato de su cónyuge, lo que trajo alivio y tristeza a la familia. Maya aún se encuentra desaparecida y el fiscal de distrito dijo que las fuerzas de la ley la presumen muerta.

Larry Millette se declaró inocente del asesinato de su esposa y mantiene que Maya se escapó para no volver.

La búsqueda de maya continúa, al este esfuerzo se han unido voluntarios de lugares tan lejos como Wyoming. La familia no pierde la esperanza y cree que debe estar en algún lugar, muy posiblemente en el desierto que está a dos horas y media de su casa en automóvil.

“Nuestra meta es poder encontrarla y poder tener un poco de cierre. Nada importa, aún queremos verla”, dijo Maricris entre lágrimas.

Maricris y su esposo dicen que no les han informado de alguna actualización en el caso o de alguna declaración del acusado, sin embargo no pierden la esperanza.

“Esperamos que pueda sanar su mente de lo que sea que está atravesando y decirnos la verdad”, dijo Richard.

El último año ha consumido el tiempo, esfuerzo y energía de la familia. Son y se mantienen fuertes con el apoyo de lo que llaman, el equipo de la comunidad de Maya.

“Ha sido muy duro para mi, pero tengo a un esposo que me apoya y me alienta a seguir adelante, me dice que no puedo rendirme, que tenemos que encontrar a mi hermana”, dijo Maricris.

La familia Drouaillet dijo en diciembre que la audiencia por el asesinato de Maya fue pospuesta y reprogramada para febrero. Temen que pueda ser retrasada más tiempo debido al incremento en los casos activos de Covid-19, pero la familia mantiene la esperanza de que el juicio avance sin más contratiempos.

Este sábado 8 de enero se tiene programada una vigilia en honor a Maya a las 4 p.m. en el Chula Vista Community Park.