2020 WINTER SPORTS CIF-SS BRACKETS

THE CIF-SS BRACKETS ARE IN FOR THE 2020 WINTER SPORTS SEASON.
BELOW IS THE SCHEDULE FOR ALL LOCAL TEAMS COMPETING THIS WEEK.
BOYS BASKETBALL: WEDNESDAY
2A: MLK @ PALM SPRINGS
3A: YUCAIPA @ SHADOW HILLS
4AA: XAVIER PREP @ INDIO
4AA: LA QUINTA @ 29 PALMS
GIRLS BASKETBALL: THURSDAY
3A: BEAUMONT @ LA QUINTA
4A: SHADOW HILLS @ MESA GRANDE
4AA: COACHELLA VALLEY @ XAVIER PREP
5AA: INDIO @ FAITH BAPTIST
BOYS SOCCER: WEDNESDAY
D4: LA QUINTA @ NORTE VISTA
D4: LA MIRADA @ DM
D5: DHS @ PALM SPRINGS
D5: RM @ AYALA
GIRLS SOCCER: THURSDAY
D4: PATRIOT @ PALM DESERT
D4: LA QUINTA @ LOMPOC
D5: CAT CITY @ GRAND TERRACE
D6: ND RIVERSIDE @ COACHELLA VALLEY
GIRLS WATER POLO – TUESDAY
D5: XAVIER @LOS ALTOS
D5: PALM DESERT @ JURUPA VALLEY
D6: PALM SPRINGS @ S. TORRANCE
WILDCARD GAME- GIRLS WATER POLO
EISENHOWER @ RANCHO MIRAGE
WEDNESDAY GAME- WILDCARD WINNER WILL PLAY @ LA QUINTA
Make sure to tune into NBC PALM SPRINGS at 11pm through out the week to watch highlights from this weeks games.
Good luck to all our local teams!