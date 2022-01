Bombero pierde la vida tras atender incendio en Rancho Palos Verdes

[post_content_prefix]Un experimentado bombero del Condado de Los Ángeles sucumbió víctima del humo y las llamas mientras respondía a un incendio doméstico en Rancho Palos Verdes, del que tuvo que ser rescatado por sus compañeros para ser llevado a un hospital, donde posteriormente se le declararía muerto.

Se trata de Jonathan Flager, de 47 años de edad, quien se encontraba con sus compañeros de la Estación de Bomberos 83 atendiendo un llamado de auxilio en el 30700 de Tarapaca Road alrededor de las 2 a.m.

It is with a heavy heart that we announce the passing of one of our own, Brother Jonathan “Jon” Flagler. Brother Flagler passed away early this morning after sustaining significant injuries while battling a residential structure fire in Rancho Palos Verdes. pic.twitter.com/8Vun2b33f3

“Estaban combatiendo el fuego de una vivienda familiar de una sola planta”, dijo a los medios el Jefe Interino del Departamento de Bomberos del Condado, Anthony Marrone.

A Flagler lo trasladaron al Centro Médico de Harbor-UCLA, sin embargo momentos después moriría.

Le sobreviven su esposa, Jenny Johnson Flagler, y sus dos hijos adolescentes, de 15 y 13 años, de acuerdo con el Local de Bomberos 1014 del condado.

Oficiales del sindicato de bomberos afirmaron que el Equipo de Soporte de la corporación y capellanes fueron puestos a disposición de los familiares y compañeros afectados por la pérdida de Flagler.

“Este incidente es un cruel recordatorio de los graves peligros que enfrentan nuestros miembros cada día en su lucha por mantener a nuestras comunidades a salvo”, se leía en la publicación del sindicato en Twitter.

This incident is a sobering reminder of the real dangers our members face each and every day as we fight to keep our communities safe.

We will take it from here Brother. #WeShallNotForget

— Los Angeles County Firefighters Local 1014 (@local1014) January 6, 2022