Distrito Escolar de Sweetwater Union no implementará mandato de vacunación a estudiantes

El Distrito Escolar de Sweetwater Union da marcha atrás en su implementación de un mandato de vacunas para sus estudiantes, al menos por ahora.

El distrito fue amenazado con ser demandado por el grupo de padres activistas “Let Them Choose”, que recientemente ganó su batalla legal en contra de Distrito Escolar Unificado de San Diego.

El mes pasado la junta distrital de Sweetwater votó unánimemente por imponer un mandato de vacunación a estudiantes y colaboradores. El personal aún debe cumplir con la fecha límite del primero de febrero para al menos tener aplicada la primera dosis o haber tramitado una exención, mientras los estudiantes se mantienen a la espera.

“Enviamos la carta de demanda el pasado 13 de diciembre y la audiencia contra el Distrito Escolar Unificado de San Diego fue el día 20 del mismo mes, así que sabemos que desde hace tiempo Sweetwater está deliberando si seguir adelante o no con su mandato, estábamos preparados para tomar medidas legales si procedían, pero es bueno escuchar que no lo harán”, dijo Sharon McKeeman, fundadora del grupo “Let Them Choose”.

Un día después de que los estudiantes de la preparatoria Sweetwater Union volvieran a clases luego de las vacaciones invernales, el distrito publicó un memo informando sobre la cancelación del mandato de vacunación para los estudiantes que quisieran participar en deportes esta primavera. La fecha original prevista por el mandato era el 5 de febrero.

En la demanda que perdió el Distrito Escolar Unificado de San Diego, un juez decretó que los distritos escolares no tienen la autoridad legal para requerir un mandato de vacunación mayor al requerido en California.

El distrito de Sweetwater Union está confiado en que para el inicio del ciclo escolar 2022-2023, direcciones más claras habrán sido proporcionadas por el estado e incluso una aprobación total de la FDA para la vacunación de los más pequeños.

“Los distritos escolares no pueden simplemente hacer adecuaciones a los mandatos de vacunación existentes”, agregó Mckeeman.

El Distrito Escolar de la primaria Chula Vista regresó a las aulas esta semana y el propio distrito tendrá una reunión virtual para que los padres de familia puedan ver sus dudas y preguntas resueltas.